Ariano: la comunità scolastica del don Milani ringrazia la dirigente Colella "Ha saputo affrontare la situazione con sagacia, gestendo ogni passaggio con fermezza e sobrietà"

La comunità scolastica dell’istituto comprensivo Calvario-Covotta “Don Lorenzo Milani” di Ariano Irpino intende esprimere un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica, Filomena Colella, (in reggenza nell'istituto) per l’impegno e la responsabilità dimostrati in particolare nel periodo in cui esso ha concretamente rischiato il ridimensionamento.

In una fase delicata e complessa, la dirigente ha saputo affrontare la situazione con sagacia, gestendo ogni passaggio con fermezza e sobrietà, senza mai perdere di vista la visione complessiva della scuola e il valore umano e professionale di chi in essa opera.

Le prime avvisaglie in questo articolo da noi pubblicato in anteprima lo scorso 27 dicembre. E fu proprio la dirigente scolastica Filomena Colella ad intervenire prima di ogni altro istituto e forza politica. Leggi qui.

"La sua conduzione attenta ed equilibrata ha garantito stabilità, chiarezza e continuità educativa, anche nei momenti di maggiore incertezza.

Colella ha dimostrato una leadership capace di coniugare determinazione e misura, competenza e ascolto, tutelando l’identità storica e culturale dell’Istituto e preservandone il ruolo di presidio educativo essenziale per il territorio e per le comunità scolastiche di riferimento.

Il risultato raggiunto, che consente all’Istituto di proseguire il proprio percorso educativo nel solco dei valori di don Lorenzo Milani, è anche espressione di una guida autorevole, responsabile e profondamente rispettosa della centralità della persona e della missione della scuola pubblica.

La comunità scolastica rinnova la propria stima e riconoscenza alla dirigente scolastica per il lavoro svolto e per l’esempio di servizio, equilibrio e visione educativa offerto in questo passaggio cruciale della vita dell’Istituto.