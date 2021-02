Ariano: nuova ordinanza di chiusura per villa e cimitero Alla luce del bollettino della Regione Campania che conferma il perdurare di gelate persistenti

Visto il bollettino della Regione Campania che conferma il perdurare di gelate persistenti in tutte le quote, considerato che le attuali condizioni meteo e quelle in previsione potrebbero determinare situazioni di pericolo per l'incolomità dei cittadini, il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza ha firmato in mattinata una nuova ordinanza. In via precauzionale, oggi e domani è stata disposta la chiusura al pubblico del cimitero, già attuata precedentemente, fatte salve le agenzie funebri, le quali all'occorrenza debbano depositare i feretri all'interno, nell'obitorio o nella chiesa, inoltre, la chiusura della villa comunale e il divieto di sosta in prossimità di alberi di alto fustoche potrebbero creare pericolo agli automobilisti in sosta. Ordinanza trasmessa al Prefetto di Avellino Paola Spena e alle forze dell'ordine, per le relative competenze.