Covid. Dopo 54 gioia è salva. Grottaminarda in festa Gioia all'ospedale Frangipane per la guarigione di un uomo

Era stata ricoverata il giorno di Natale e da quel giorno è iniziata la sua lunga lotta al Coronavirus. Fino ad oggi, quando ha potuto salutare i sanitari e dottori che la hanno curata in queste lunghe settimane di terapie, per sconfiggere il Covid. E' una storia a lieto fine quella di una 75enne di Grottaminarda, che è stata dimesso oggi, tra applausi e lacrime, dall'area covid dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. La signora è stata ricoverata in Area Covid dal 25 dicembre scorso e tutta la comunità grottese ha seguito con affetto e premura l'evolversi della sua situazione clinica, fino al tanto atteso annuncio della sua guarigione. "E' una notizia che ci riempie di gioia - commenta con malcelata commozione il sindaco Angelo Cobino -. Abbiamo seguito, giorno dopo giorno, le condizioni cliniche della nostra concittadina e sapere della sua guarigione ci motiva ad essere ancora più attenti nell'osservare le norme anticontagio. Serve sempre ricordare quanto sia fondamentale arginare la diffusione di questo maledetto covid".

Ma, intanto, sempre oggi si registrano anche due decessi nello stesso nosocomio del Tricolle.

L’Asl di Avellino comunica che è deceduto un 87enne di Flumeri, ricoverato nel reparto di Terapia Sub-intensiva del “Frangipane” di Ariano Irpino. L’anziano era già affetto da gravi patologie.

Questa mattina è venuto a mancare anche un 76enne di Polla, anche lui già affetto da gravi patologie e ricoverato in Sub-intensiva.

Presso la struttura del Tricolle risultano ora ricoverati 2 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva e 19 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.