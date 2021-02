Ariano, traffico Cardito: finanziati interventi di mitigazione Buone notizie dal Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno ha approvato e confermato il finanziamento di €614.093,00 richiesto dalla precedente amministrazione Franza, relativo al riammagliamento e razionalizzazione del tessuto urbano con interventi di mobilità sostenibile nel rione Cardito. Ne dà notizia in una nota il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.

"Con delibera di giunta n.16 del 10 gennaio 2020, si faceva richiesta di contributi per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019 n.160, per le seguenti opere: messa in sicurezza ideologica Fosso della Madonna dell'Arco con bonifica ex discarica" con contributo richiesto ed approvato di €754.964,00 e regimazione delle acque e di consolidamento del Vallone Fosso Maddalena, con contributo richiesto ed approvato di €596.462,00.

Tali contributi già stanziati e materialmente accreditati nei mesi precedenti. È di ieri l'ultimo accredito del contributo relativo alla mitigazione del traffico di Rione Cardito, che finalmente ci vedrà avvicinare sempre di più al miglioramento della viabilità e della percorribilità di località cardito e alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana."

E' di oggi il caos di un'intera giornata, in mattinata, aggravato dal senso unico alternato in concomitanza con il mercato del mercoledì e in serata dalla chiusura dell'A16 Napoli-Bari che ha deterrminato inevitabilmente l'afflusso di auto e tir provenienti sia dal versante campano che pugliese sulla già trafficata e appesantita statale 90.

"Il mio più sentito ringraziamento - conclude Franza - va alla dirigenza dell'area tecnica e a tutti i dipendenti che, con dedizione e senso di appartenenza, si prodigano per la nostra comunità."