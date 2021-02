Contrada. bimba positiva, scuola chiusa. Cluster in paese Altri dieci casi saranno ufficializzati a breve e in paese il sindaco invoca prudenza

Sono destinati a salire i numeri del contagio da coronavirus nel comune di Contrada. Ieri la comunicazione dei cinque casi di positività al covid, che hanno fatto salire a 21,ufficialmente, i casi complessivi. Ma in giornata arriverà il risultato ufficiale comunicato all'azienda sanitaria degli altri contagi. Intanto dopo il caso di positività di una bimba è stata predisposta la chiusura di una scuola.

"Si parla di altri 10 casi - spiega il sindaco Pasquale De Santis -. Oggi e domani, sabato 20 febbraio, l'intero istituto comprensivo di Contrada rimarrà chiuso per consentire la sanificazione degli ambienti scolastici.

Le lezioni riprenderanno lunedì 22 - precisa Pasquale De Santis -. Sto invitando i cittadini a comuicarci i risultati in tempo reale. La situazione resta di allerta e dobbiamo tutti rispettare le regole per evitare il propagarsi dell'infezione in paese. Stiamo mappando la diffusione attuale del covid tra le varie famiglie. Il mio invita è alla prudenza, e al rispetto delle regole".