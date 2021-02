Ariano, caso positivo all'Alberghiero: interviene il preside L'alunno manca da scuola da 7 giorni e precisamente da venerdì 12 Febbraio 2021

"Gli alunni della classe 4B e tutti coloro che viaggiano da Accadia in provincia di Foggia fino ad Ariano Irpino a partire da oggi 19 febbraio, fino a sabato 27 Febbraio 2021, proseguiranno le lezioni con la didattica a distanza. Tale provvedimento viene adottato in via preventiva, nel rispetto del protocollo di sicurezza Covid-19, in quanto un alunno della suddetta classe, avendo effettuato il tampone ieri giovedì 18 Febbraio 2021, è risultato positivo." Lo comunica in una nota il dirigente scolastico Pietro Petrosino.

"L'alunno manca da scuola da 7 giorni e precisamente da venerdì 12 Febbraio 2021, in tale data non aveva avvertito nulla e i primi sintomi si sono manifestati due giorni fa, quando era già a casa. La scuola ha attivato la didattica a distanza anche per gli alunni che hanno avuto contatti con lui perché provenienti dallo stesso paese."

Il preside poi chiarisce: "La scuola giornalmente provvede alla corretta disinfenzione delle aule e di tutti i locali con apposita strumentazione per la sanificazione. Tale comunicazione vuole anche rassicurare i genitori degli alunni in quanto questo Istituto, oltre a rispettare tutte le norme di sicurezza anti Covid con il massimo rigore, ha provveduto a far frequentare gli alunni in presenza a sezioni alterne, riducendo così al minimo il numero delle presenze giornaliere a scuola."