Irpinia sotto choc: è morto Pio Stefanelli. "Siamo distrutti" Franco Vittoria: ho perso un amico.

Sperone, l'Irpinia intera piange la prematura scomparsa di Pio Stefanelli, giovane conosciutissimo in paese e nel mandamento baianese, dove da sempre è stato impegnato attivamente nella promozione del territorio. Il ragazzo affetto da alcune patologie fu protagonista la fine dello scorso anno di una protesta presso l’ospedale Moscati di Avellino, quando con un video in diretta Facebook chiedeva di non essere dimesso dall’ospedale dopo la guarigione al Covid per le sue precarie e fragili condizioni di salute. Un video che aveva suscitato il clamore mediatico, che aveva scatenato un acceso dibattito sui social.

Commosso il ricordo della Proloco di Baiano su facebook:

"Le persone che si impegnano per valorizzare ed esaltare il territorio in cui vivono sono degli esempi da seguire e tu sei stata, e sarai per sempre, una di queste. Siamo vicini alla comunità di Sperone, in questo triste giorno segnato dalla prematura scomparsa di Pio Stefanelli. Un ragazzo attivo nel sociale e che tanto ha donato al suo paese e all’intero mandamento. Le tue pubblicazioni, i tuoi documentari, le tue interviste rappresenteranno per sempre una fonte preziosa".

Sconvolti dalla notizia un paese intero e l’amico Franco Vittoria che annota sul social: "È un giorno infinitamente triste , un colpo al cuore , un vuoto indescrivibile, una malinconia che ad un tratto ti avvolge come non mai . Non riesco a trattenere le lacrime , non riesco a guardare le tue foto sapendo che non ti abbraccerò ancora una volta . Non riesco ad accettare questa notizia che strazia ogni parte di me. (...). Caro Pio ti porterò per sempre con me".

Pio era un giovane amante della storia del territorio e aveva realizzato diversi documentari per promuovere le bellezze locali ed era molto seguito. In paese si attende di conoscere la data dei funerali per poter dare l'ultimo saluto ad un ragazzo amato da tutti.