Covid, 2 guarigioni al Frangipane: 57enne di Sturno è salvo Le dimissioni dall'area covid, anche un 86enne di Flumeri è guarito

Covid, altre due guarigioni per raccontare l'altra faccia della pandemia, quella che ha il sapore della vittoria nella lotta al coronavirus. Al Frangipane ben due le dimissioni in poche ore, a conferma di come, tra le corsie degli ospedali, siano tante le storie e i volti della battaglia contro il coronavirus. E si alleggerisce la pressione sulle aree dedicate alla cura dei malati di coronavirus. Un paziente risulta ricoverato ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;18 pazienti in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Questa la fotografia dei ricoveri in ospedale ad Ariano Irpino. Intanto nella giornata di ieri una 83enne di Padula è stata trasferita dalla Terapia Intensiva alla Medicina Covid (Area Covid). Ieri, inoltre, sono stati dimessi due pazienti ricoverati in Area Covid: si tratta di una 86enne di Flumeri e di un 57enne di Sturno.