Guardia Nazionale Ambientale, inaugurato distaccamento Ariano Una forza in più a tutela delle aree interne e soprattutto dell’ambiente

Dalla vigilanza del patrimonio ittico, venatorio e faunistico, a quella zoofila anche alla luce della nuova legge sul maltrattamento degli animali. Una forza in più a tutela delle aree interne e soprattutto dell’ambiente spesso oltraggiato dalla presenza incontrollata di rifiuti e amianto. Inaugurato ad Ariano Irpino il distaccamento della Guardia Nazionale Ambientale, di cui è responsabile di zona Giuseppe Cocca. Per l'occasione è giunto sul tricolle il dirigente regionale vicario Antonio D’Acunto insieme al suo validissimo staff.

"La Guardia Nazionale Ambientale - si legge nella pagina ufficiale - è un Ente Nazionale di terzo livello - ora anche riconosciuto in ambito internazionale - nato nel 2001 con lo scopo di dare origine ad un organismo democratico con un duplice obiettivo: l'aggregazione di donne ed uomini che in forma democratica ed attenti ai dettami della Legge 266/1991, si confrontano e si uniscono per la salvaguardia dell'ambiente. Parimenti, un'organizzazione dotata di un organigramma di tipo piramidale, attenta al rispetto dei singoli ruoli, fatta di volontari che, liberamente e senza alcuna differenza, hanno scelto di dedicare una parte del proprio tempo libero agli altri e alla natura in tutte le sue espressioni.



In un primo momento, l'Ente è nato sotto forma di associazione a carattere provinciale nella Provincia di Terni; nel 2002 divenne regionale, interessando tutte e due le province della regione Umbria, e si diede origine ad un proprio Corpo di Guardie Giurate Volontarie con lo scopo di tutelare l'ambiente e la fauna che lo abita. Furono affrontate le procedure amministrative e giuridiche necessarie affinchè i volontari potessero essere legittimati ad operare mettendo a punto un modello operativo perfettamente funzionante sia in termini di presenza che di coordinamento.



Numerose sono le attività che vedono il personale della Guardia Nazionale Ambientale scendere in campo per dare il proprio supporto alle Istituzioni o alle popolazioni colpite dalle calamità naturali, il tutto con il pieno spirito di supporto e con la massima discrezione, nella più pura ottica del servizio reso in regime di sussidiarietà, affiancando senza prevaricare gli operatori dei Corpi Statali e con l'unico obiettivo di sentirsi gratificati esclusivamente avendo "dato una mano" a chi ne aveva bisogno.



Attualmente la Guardia Nazionale Ambientale è presente in 19 regioni italiane ed è in fase di organizzazione con l'obiettivo di consolidare la propria presenza anche nei restanti territori, con l'obiettivo di essere presente su tutto il territorio nazionale. Ariano Irpino, da ieri, con un gruppo affiatato e motivato fa parte di questa importante organizzazione a tutela dell'ambiente.