Covid, 41 contagi. Altri 5 positivi a Montoro e 5 a Bagnoli I dati Asl

Covid, altri 41 casi di contagio in provincia di Avellino. Lo rende noto l'Asl, nel consueto bollettino quotidiano, che certifica nuove positività in base a 445 tamponi processati. Non si ferma la macchina operativa dell'Azienda Sanitaria, guidata dalla dottoressa Maria Morgante, che procede nella verifica sanitaria in Irpinia. Preoccupano i casi di positività che vengono accertati nel Comune di Montoro, che sfiora quota 200 il numero dei casi attivi in paese.

Ecco la mappa comune per comune dei nuovi casi accertati:

- 2, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 1, residente nel comune di Avella;

- 2, residenti nel comune di Avellino;

- 5, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

- 2, residenti nel comune di Castel Baronia;

- 1, residente nel comune di Cervinara;

- 2, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 1, residente nel comune di Frigento;

- 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 1, residente nel comune di Montella;

- 5, residenti nel comune di Montoro;

- 3, residenti nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Rotondi;

- 3, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 2, residenti nel comune di San Michele di Serino;

- 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 2, residenti nel comune di Solofra;

- 2, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Tufo;

- 3, residenti nel comune di Villamaina.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.