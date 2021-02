Cittadinanzattiva Ariano: ecco il nuovo organigramma La comunicazione del coordinatore Raffaele Scarpellino

In collegamento web con il neo eletto presidente regionale Michele Gelormini, il rappresentante nazionale enti associati Alfonso Grassi, il segretario Lorenzo Latella ed il neo eletto alla carica di coordinatore Raffaele Scarpellino, sono stati nominati i seguenti responsabili di rete:

Tribunale diritti del malato: Cristina D’Amico, Scuola: Anna Santacroce, Europa: Andrea Gelormini, Consumatori: Giuseppa Anna Mirabile, Ambiente e Territorio: Fabrizio Cervinaro, Attivismo Civico: Francesca Di Furia.

Raffaele Scarpellino: "Invitiamo i concittadini a farci pervenire eventuali segnalazioni del territorio alla seguente email: cittadinanzattiva.ariano@gmail.com.

Si comunica che in collaborazione con cittadinanzattiva nazionale si sta provvedendo a raccogliere le mascherine scolastiche che non sono state utilizzate dai vostri figli, per donarle alla della comunità di Sant’Egidio. Coloro che possono donarle sono invitate a contattare il numero 338.3487340."