Ariano, raccolta oli esausti: ecco dove e quando Il calendario diffuso dal Comune

Il Comune di Ariano Irpino ricorda che nei giorni 2-3-4 marzo 2021, verrà effettuato il ritiro a domicilio dell’olio vegetale esausto di provenienza domestica.

Si inizia martedì 2 marzo con il centro storico e zona Piazza Mazzini. Mercoledì 3 marzo verrà effettuato il ritiro nel Rione Martiri, nelle seguenti strade:

Via variante limitatamente lungo la statale 90, via Martiri, rione Martiri, Villa Caracciolo, via e contrada Cannelle, via Vinciguerra strada provinciale per Ariano Scalo utenze entrambi i lati.

Giovedì 4 marzo verrà effettuato il ritiro nel Rione Cardito, nelle seguenti strade: Via e contrada Cardito, via e contrada Torana, rione Piano di Zona, via IV novembre, via e contrada Viggiano, Casa Circondariale Campanello a salire, via Virgilio, rione Rodegher, rione Cappelluzzo, rione San Pietro, Parco Maddalena (sottostante distributore), via San Tommaso, via Brecceto.

"E’ importante lasciare la tanichetta piena, a partire dalle ore 7,00 in modo visibile sulla strada in corrispondenza delle proprie abitazioni. Gli operatori passeranno per il ritiro dell’olio esausto e lasceranno la tanichetta svuotata nello stesso posto, in modo da poter riutilizzare il contenitore. Il servizio è a costo zero, ed è effettuato dalla Società Ecopan.

Ulteriori informazioni sul servizio di raccolta degli oli esausti sono consultabili sul sito istituzionale dell’Ente www.comunediariano.it