Ariano, don Alberto: "Un mercato anche a Cardito" Il parroco del Santuario Madonna di Fatima scrive al sindaco Franza e all'assessore Molinario

Un mercato settimanale anche in periferia, nel popoloso rione Cardito, all'interno del Piano di Zona, tra piazza Madonna di Fatima e via Viggiano.

La richiesta indirizzata al sindaco Enrico Franza e all'assessore alle periferie Pasqualino Molinario è stata formulata direttamente dal parroco don Alberto Lucarelli attraverso una lettera ufficiale.

Un mercato basato sull’abbigliamento, alimentari ed altre tipologie da svolgersi la domenica o in un altro giorno da concordare.

Le motivazioni illustrate dal sacerdote: "Una parte considerevole della popolazione verte sul luogo indicato (verrebbero favorite circa novemila persone: oltre a quelle del territorio parrocchiale anche le contrade Ponnola, Santa Barbara, Manna, Orneta, Serra e San Liberatore e zone limitrofe. In via Piano di Zona, Piazza Madonna di Fatima e via Viggiano non vi sono strutture commerciali fatta eccezione di una pizzeria, un negozio di abbigliamento e calzature. Nella zona suddetta abitano molti anziani che non possono accedere al mercato del centro il mercoledì. Inoltre risiedono molte persone povere che verrebbero fortemente aiutate da questo tipo di struttura commerciale. Il sorgere del mercato qui diventerebbe un riferimento cittadino senza doversi necessariamente spostarsi altrove. La zona indicata secondo gli esperti appositamente consultati si presenta molto adatta all'iniziativa per le strade ampie e spaziose e per il traffico quasi del tutto inesistente. Sono fiducioso e lo è il consiglio pastorale e la parrocchia tutta che la richiesta possa essere immediatamente accolta senza intaccare quello già esistente il mercoledì in centro."