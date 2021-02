Covid, cluster tra studenti. "Riunito il Coc.Allerta in paese" Il sindaco Di Maio: i ragazzi stanno discretamente ma la situazione epidemiologica è delicatissima

Covid, studenti positivi a Calitri scuole chiuse fino al primo marzo. Resta alta l'allerta in paese dove il sindaco Michele Di Maio ha convocato per questa mattina il Coc per adottare misure urgenti per contenere il rischio contagio. Sono numerosi i casi di covid accertati in un laboratorio privato in paese e in attesa di ufficializzazione dell'Asl tra giovanissimi in paese, che sono stati sottoposti a tampone.

"La situazione epidemiologica è delicatissima - spiega Di Maio -. Visti i numerosi casi positivi, ho convocato per domani la riunione del Centro operativo comunale ( Coc). Fortunatamente i ragazzi e le ragazze stanno discretamente. Auguro buona salute a loro e alle loro famiglie. Una vera comunità si contraddistingue soprattutto nei periodi di emergenza. Vi prego di mettere da parte le critiche e di remare tutti nella stessa direzione: risolvere questa situazione di crisi.

Ho contattato l'Asl, la Prefettura e l'unità di crisi regionale. Manteniamo la calma, rispettiamo le leggi e ne usciremo.". Intanto controlli a tappeto e tolleranza zero in paese per il rispetto delle norme anti contagio.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno sanzionato un cittadino senza mascherina.