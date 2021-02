Tra le auto con una coperta addosso: salvato dai carabinieri Ariano, la storia di un giovane marocchino che ha intenerito tutti

Ha girovagato per giorni percorrendo chilometri a piedi tanto da consumare le sue scarpe, con addosso una coperta per ripararsi dal freddo. Disorientato, tra le auto, da Flumeri dove era stato già munito di foglio di via da parte dei carabinieri, fino ad Ariano Irpino.

Qui, la sua presenza non è passata però inosservata. In molti lo hanno notato e segnalato ripetutamente alle forze dell'ordine, preoccupati per le sue condizioni. C'è chi dopo averlo visto tra le auto in transito, ha cercato in qualche modo di metterlo in salvo, tentando un approccio ma senza riuscirci.

Stamane la svolta. L'uomo, di nazionalità marocchina, giovanissimo, dopo aver trascorso una notte in strada, fortunatamente non fredda è tornato per l'ennesima volta sulla Variante. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli uomini della polizia municipale, che hanno provveduto in qualche modo a metterlo al riparo, in sicurezza. Subito dopo è stato affidato ai carabinieri, del nucleo radiomobile i quali lo hanno trasportarlo in caserma per i necessari accertamenti. Qui ha ricevuto tutta l'assistenza necessaria. Vicenda seguida con grande umanità e professionalità in prima persona dal capitano della locale compagnia Annalisa Pomidoro.

Dopo le procedure di identificazione, è stato rifocillato e ha ricevuto gli aiuti necessari dalla caritas di Rione Martiri accorsa in suo aiuto con la volontaria instancabile Annamaria Castagnozzi per donargli scarpe, indumenti e quant'altro.

Successivamente i carabineri hanno provveduto a trasportarlo in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti sanitari e una volta ultimati, dopo aver ricevuto tutta l'assistenza necessaria, accompagnato in Questura ad Avellino per le previste procedure di rimpatrio.

Una storia che ha commosso tutti. In tanti si sono mobilitati per pote offrire un aiuto. " Avevo fame, grazie Ariano, grazie a tutti per ciò che mi avete lasciato, non posso accettare altro, perchè io non ho una casa." Queste sono state le sue parole. La speranza è che possa trovare la strada giusta verso un futuro migliore.