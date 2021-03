Ariano, torna il doppio senso di circolazione sulla Variante Primo intervento di messa in sicurezza del costone in frana da parte dell'Anas

Eliminato il fastidiosissimo senso unico alternato, torna regolare la circolazione lungo la Variante all'altezza della galleria Maddalena ad Ariano Irpino.

Primo intervento di messa in sicurezza del costone da parte dell'Anas e da questa sera, rimozione dei semafori mobili e ripristino del doppio senso di marcia, seppur im maniera più ristretto, nel punto critico interessato dal movimento franoso.

Dopo settimane difficili, di code e rallentameti pesanti, finalmente un sospiro di sollievo per automobilisti e autotrasportatori. Una situazione che era diventata ormai insostenibile, soprattutto nelle ore di punta e in modo particolare il mercoledì in concomitanza con il mercato settimanale.

Disagi che sono stati in qualche modo alleviati nei giorni più critici dalla presenza costante della polizia municipale diretta dal comandante Gerardo Schiavo.