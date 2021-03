Covid, muore medico irpino. Addio al dottore Luigi Russo Il dottore è morto al Frangipane di Ariano. Era ricoverato dallo scorso 11 gennaio

Dopo quasi due mesi di lotta contro il covid è morto il dottore Luigi Russo, stimato professionista deceduto stamane nel reparto covid dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Aveva 68 anni e dall’11 gennaio lottava contro il virus. Un lungo percorso di degenza quello del dottore Russo, che ha lottato per lunghe settimane contro il coronavirus, fino al dramma di questa giornata, in cui il suo cuore si è fermato per sempre. Medico di famiglia, amato e stimato nella Baronia, a cominciare dalla sua San Sossio dove, negli anni ’90, ha ricoperto anche la carica di consigliere comunale il dottore Russo sarebbe andato in pensione tra pochi mesi, dopo anni e anni di stimata carriera. Nelle ultime settimane il suo quadro clinico sembrava essere migliorato ma stamane un arresto cardiocircolatorio gli è risultato fatale.

E si tratta dell'ennesimo lutto tra i camici bianchi irpini. La provincia di Avellino aveva già perso illustri professionisti come Leonardo Nargi, ginecologo 71enne della “Malzoni” e Sergio Pascale 69 anni, Primario della rianimazione della clinica di viale Italia; Mario Claudio Magliocca, 66 anni, medico del reparto di Rianimazione del Moscati; Giuseppe Aldo Spinazzola, cardiologo in pensione, spirato all’età di 85 anni e Eduardo Ferri psichiatra di origini calitrane.

Giuseppe Aldo Spinazzola, cardiologo in pensione, contagiato dal covid si è spento all’ospedale “Moscati” di Avellino lo scorso 31marzo. Le condizioni di salute del dottor Spinazzola, professionista stimato e amato dai suoi colleghi medici, 85 anni, erano andate via via peggiorando fino al decesso. Il dottore Spinazzola fu la 24esima vittima del covid in Irpinia e primo medico a perdere la vita in provincia di Avellino durante la prima fase della pandemia.

Il dottor Sergio Pascale, medico molto noto in Irpinia, è stato il primario del reparto di Rianimazione della Clinica Malzoni. Positivo al virus era stato ricoverato in una struttura sanitaria di Salerno lo scorso 25 novembre, dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate: aveva 69 anni.

Solo pochi giorni prima era morto Mario Claudio Magliocca, primario dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Anche Magliocca, come Pascale, è deceduto a causa di complicazioni insorte dopo essere stato contagiato dal Coronavirus: aveva 66 anni.

Il 23 dicembre a perdere la vita era stato il dottore Leonardo Nargi, ginecologo della Clinica Malzoni.

Leonardo Nargi, classe ’49, ricoverato dallo scorso otto novembre nel Covid Center del Moscati di Avellino, si è spento dopo settimane di ricovero. Dal 19 dicembre le sue condizioni si erano aggravate al punto da imporne il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Ginecologo, da decenni legato al reparto d’ostreticia guidato dal Professore Carmine Malzoni, ha assistito migliaia di pazienti nella storica clinica di viale Italia.

È morto a 67 anni, stroncato dal Covid, il dottor Eduardo Ferri, originario di Calitri, in provincia di Avellino, che viveva a Genzano di Roma già da diversi anni. Era direttore del reparto psichiatrico del Nuovo Ospedale dei Castelli, dove era stato ricoverato a causa del coronavirus.