In fila per la pensione, ma non ci sono soldi in cassa Accade all'ufficio postale Martiri ad Ariano Irpino

Non bastava la tensione e la paura del Covid-19 per molti anziani. Quello che sta accadendo da giorni alle poste e per l'esattezza nella sede di Rione Martiri ha davvero dell'incredibile.

Decine di anziani in fila per la riscossione della pensione e una volta entrati all'interno l'amara sorpresa: non ci sono soldi in cassa. O meglio in qualche caso, ci riferisce una donna, vengono pagate in maniera ridotta, col contagocce e l'utenza invitata a ritornare il giorno successivo per riscuotere la parte restante.

Una situazione davvero assurda, considerato che molti anziani vivono dei pochi importi mensili per far fronte alle varie esigenze familiari. Un disservizio gravissimo, sul quale si spera qualcuno possa intervenire al più presto.