Convocato il consiglio comunale: la minoranza chiede chiarezza Ariano. L'appello: "Da novembre 2020, decine di interrogazioni inevase attendono risposte"

Il presidente del consiglio comunale di Ariano Irpino, Luca Orsogna, ha convocato il civico consesso per lunedì 8 marzo alle ore 17,00 con il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali sedute precedenti, approvazione regolamento comunale “Consulta delle donne”, stituzione osservatorio scolastico permanente, regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali. Modifiche, regolamento comunale per la toponomastica. Modifiche, voti alla Regione Campania per il potenziamento e il rilancio degli uffici del Genio Civile di Ariano Irpino, esame ed approvazione del regolamento comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria, comunicazione del sindaco, interrogazioni.

La seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Ariano Irpino e sul sito.

La minoranza intanto attraverso il consigliere comunale Marcello Luparella fa sapere:

"Il Consiglio Comunale di Ariano Irpino è stato convocato per l’8 marzo. Avevamo chiesto, in conferenza capigruppo e con mozioni ritualmente protocollate, di discutere della questione Irpiniambiente alla luce del recente parere dell’Ato Rifiuti, di infrastrutture a servizio della Stazione Hirpinia, dell’immobile Casone, del secondo lotto ampliamento Cimitero, della distribuzione dei fondi Zona Rossa, inutilizzati nelle casse comunali fin dal novembre 2020. Hanno ritenuto che non fosse ancora il momento di parlare di tutto ciò. Avevamo inoltre sollecitato una seduta di question time, visto che ci sono in giacenza, sempre da novembre 2020, decine di interrogazioni inevase, che riguardano questioni di rilevante importanza per la città e i cittadini. È stato inserito all’ultimo posto dell’ordine del giorno un punto enigmaticamente intitolato “interrogazioni”. Speriamo bene."