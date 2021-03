Vaccinazioni: la grande forza dei volontari Disponibile a Grottaminarda servizio di trasporto ausili della locale pubblica assistenza

Proseguono presso il centro vaccinale di Grottaminarda le operazioni di vaccinazione agli ultraottantenni.

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Cobino avvisa la popolazione chè c'è a disposizione anche il servizio di trasporto con ausili grazie alla collaborazione della Pubblica Assistenza Grottaminarda.

Gli over 80 che si erano dichiarati deambulanti all'atto della richiesta di vaccinazione ma che ora risultano impediti per occorsi motivi possono farne richiesta per raggiungere il presidio vaccinale senza affanni e disagi.

Il supporto può essere richiesto chiamando direttamente presso la sede della PA Grottaminarda al numero 0825.445200 oppure ai numeri di cellulare 338.9912070 e 342.1605998.

Si ricorda anche che è ancora possibile prenotare la vaccinazione sulla piattaforma regionale "Sinfonia" al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.