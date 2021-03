Calitri: contagi a raffica."Molti sono giovanissimi e bambini" Il sindaco Di Maio: Siamo arrivati ad 84 casi. La metà sono minorenni

Coronavirus con 84 casi di covid in paese e 42 casi positivi accertati nelle ultime ore il sindaco di Calitri, Michele Di Maio, chiede alla Regione Campania un intervento deciso per trovare soluzioni radicali a sostegno dell'emergenza. "Al momento sembra che l'Asl abbia preso in carico quasi tutte le persone segnalate - spiega Di Maio -. Stamattina ho protocollato ed inviato all'Asl ed al prefetto, la quinta nota, in 5 giorni, di richiesta dell'unità mobile e del punto di vaccinazione. Manteniamo la calma, un piccolo segnale di ripresa è rappresentato da due giovani ragazze che si sono negativizzate.

Continuiamo a mantenere il distanziamento fisico, indossare le mascherine e lavare spesso le mani. Il momento è particolarmente delicato,

tutti insieme sapremo darci forza".

I nuovi contagi erano stati già precedentemente individuati dal comune: si tratta di familiari e conviventi di persone già censite come positive e che oggi hanno trovato conferma di avvenuto contagio.

Sono decine infatti le ordinanze che sono state emesse dal Comune nell’ultima settimana, per fronteggiare il picco di contagi e frenare il focolaio in corso. Il sindaco Di Maio intanto, fa sapere che degli 86 casi registrati, due si sono negativizzate. Si tratta di una bambina che frequenta l’asilo e di una adolescente. “Non dovremmo avere altri casi nei prossimi giorni, e spero che sia stato raggiunto l’apice del contagio. La situazione oggi è sotto controllo, ma l’allerta resta alta” spiega Di Maio.

Ma non è l'unico dato che preoccupa. In paese sono sei i casi di bambini tra i 3, 4 e 5 anni risultati positivi al covid, dopo un minicluster innescatosi in un asilo.

"Un dato su cui riflettere e che deve indurre tutti - spiega Di Maio - ad avere maggiore senso di responsabilità".