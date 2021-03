Ariano, pasticcio rifiuti: arriva il recesso del contratto La decisione dopo il parere negativo dell'Ato

Irpiniambiente ha comunicato alla società De Vizia Transfer Spa l’avvio del procedimento di recesso dal contratto di sub concessione per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Ariano, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs 50/2016

La comunicazione è stata inoltrata anche al Comune di Ariano. L’avvio del procedimento si è reso necessario al termine delle verifiche chieste dalla società Irpiniambiente, al fine di ripristinare la legittimità delle procedure nello svolgimento del servizio, affidato alla De Vizia Transfer in esecuzione dei contratti del 7 febbraio 2019 e del 5 ottobre 2020, tra Irpiniambiente ed il Comune di Ariano Irpino, anche in linea con i rilievi avanzati dal Ato Avellino.

Con l’avvio del procedimento, la società Irpiniambiente manifesta l’interesse a ripristinare la legittimità delle procedure nello svolgimento del servizio per il quale è soggetto concessionario e che, in ogni caso, intende riattivare il servizio affidatole dal Comune di Ariano Irpino, direttamente e con i propri dipendenti.

Dal Comune di Ariano Irpini la nora del vice sindaco Carmine Grasso:

Prendiamo atto che, a seguito dei rilievi parere espressi dall’ATO ed al successivo invito del comune in data 24 febbraio, Irpiniambiente S.P.A. ha comunicato il recesso del contratto di subconcessione stipulato con De Vizia Transfer S.P.A per la gestione dei rifiuti solidi urbani in Ariano Irpino. La comunicazione di Irpiniambiente ripristina, come da noi richiesto, la legittimità dell’azione amministrativa della società concessionaria del servizio.

Il consigliere comunale Giovanni La Vita:

È stata avviata la procedura di recesso dal contratto di" sub concessione " da parte di irpiambiente a De Vizia Transfer, il passo che fa da preludio al ripristino del servizio di affidamento in gestione del ciclo rifiuti che tornerà nelle mani della partecipata pubblica Irpiniambiente. Questo è solo merito di un'attenta e responsabile opposizione e non di altri soggetti che occupano ruoli apicali nella pubblica amministrazione locale, condizionati anche da chi, all' interno dei loro raggruppamenti, insegue altri propositi in contrasto con l'interesse pubblico. Ora anche l' amministrazione deve recedere dall'autorizzazione concessa ad Irpiniambiente di avvalersi di sub concessionari, tenuto conto che è stato diffidato dal sottoscritto consigliere con nota del 25.02.2021.

Carmelo Cicchella consigliere comunale Greci:

A breve il ripristino del servizio di affidamento in gestione del ciclo rifiuti tornerà nelle mani della partecipata pubblica Irpiniambiente e di tutti coloro che per anni hanno svolto in maniera impeccabile il servizio di raccolta del porta a porta presso il Municipio di Ariano Irpino. Mi sarei aspettato, considerata la gravità del fenomeno una presa di posizione da parte di altri colleghi amministratori ed invece ancora una volta ho registrato solo silenzio. Ma questo oramai è risaputo e ben tangibile a tutti. Ma nonostante tutto noi siamo qui. Sempre dalla parte del lavoratore e del popolo.