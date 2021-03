Molinario: "Ecco come intendiamo rilanciare la città" Parla a tutto campo l’assessore alle periferie e alle politiche sociali del Comune di Ariano

Parla a tutto campo l’assessore alle periferie e alle politiche sociali del Comune di Ariano Irpino Pasqualino Molinario.

"Intendo insieme all’amministrazione rilanciare il ruolo delle periferie, non trascurando però il centro storico con i suoi quartieri. Appena la pandemia ci darà una tregua istituirò i rappresentanti delle contrade ed i comitati di quartiere quale organo consultivo dell’amministrazione.

Avevo iniziato già il tour delle contrade con una campagna di ascolto. Solo così si può conoscere le reali esigenze e problematiche del vastissimo territorio arianese. Chi meglio dei residenti può indicarci le priorità di intervento.

Un esempio viene dalla richiesta di Don Alberto Lucarelli e dalla comunità di Piano di zona che ha chiesto l’Istituzione di un mercato settimanale domenicale, presso il popoloso quartiere del tricolle, in aggiunta a quello in centro del mercoledì.

L’amministrazione - afferma Molinario - non può essere distante dai cittadini, ma anzi deve saper ascoltare e con i comitati di quartiere e rappresentanti delle contrade si farà un passo in avanti. La mia idea vedo che viene accolta positivamente sia dall’amministrazione che dai cittadini, ora dovrò verificare i passaggi per costituire questa consulta.

Dal punto di vista dell’emergenza sociale a breve verrà costituito un fondo sociale comunale che andrà ad aggiungersi ai contributi fitti e buoni spesa già elargiti ed alle prestazioni sociali garantite anche attraverso la piena sinergia con l’azienda consortile per le politiche sociali A1 .

A breve partirà un nuovo bando per i buoni spesa. Sono stati anche approvati dalla giunta comunale i primi nove progetti utili alla collettività (Puc) che vedranno impegnati circa 250 percettori del reddito di cittadinanza per la pulizia e manutenzione delle aree verdi del centro storico e della periferia, tutela dei beni comuni, lavori di manutenzione della città, archiviazione e digitalizzazione negli uffici comunali, supporto alle fasce deboli , supporto ai musei ed alle biblioteche, valorizzazione della ceramica, riqualificazione periferie.

Per finire visto l’aumento dei casi di Covid-19 sul nostro territorio, voglio esprimere solidarietà alle persone contagiate positive e a quelle che sono in isolamento.

Proseguono le vaccinazioni sul nostro territorio che a breve saranno trasferite nelle strutture messe a disposizione dal Comune (Palazzetto dello Sport in località Cardito e Centro sociale Martiri). Un appello al comportamento corretto con l’uso delle mascherine, distanziamento ed evitare assembramenti. Da lunedì saremo in zona rossa per due settimane e speriamo che sia l’ultimo sacrificio.