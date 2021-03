Acque bianche e nere non disciplinate: problemi ad Ariano Pericolo igienico sanitario in contrada Viggiano, interviene polizia municipale e area tecnica

Fuoriuscita di reflui fognari, acque bianche e nere in contrada Viggiano ad Ariano Irpino, nel popoloso quartiere dei 78 alloggi, provenienti da pozzetti di ispezione e tombini collocati sul versante a ridosso di via quattro novembre.

Una situazione di emergenza piuttosto delicata che ha spinto stamane i residenti ad allertare subito l'assessore alle periferie Pasqualino Molinario e il comandante della polizia municipale Gerardo Schiavo. Sul posto per un primo sopralluogo si è portata una pattuglia dal comando di piazza Mazzini, insieme ad una squadra di operali dell'ufficio tecnico comunale.

Grazie alla collaborazione di alcuni residenti si è provveduto ad effettuare una serie di ferifiche nelle vicinanze delle carie costruzioni presenti nella zona al fine di poter giungere alla causa di tale e grave disservizio che sta creando problemi di carattere igienico sanitario nel popoloso rione. Lunedì giungerà sul posto un funzionario dell'area tecnica per stabilire le misure di prevenzione ed interventi da adottare.

Attualmente il materiale che fuorisce da un pozzetto sta defluendo nell'area parcheggio all'ingresso del quartiere tra i garage dei residenti creando non pochi disagi sia a chi transita a piedi che in auto costretti a respirare un odore nauseabondo. Una situazione da risolvere al più presto a tutela dell'igiene e della salute pubblica mai come in questo momento ancora di più di estrema importanza.