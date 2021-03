Ospedali in rosa, onore alle donne in lotta contro il Covid L'iniziativa dell'Asl

In occasione della “Giornata Internazionale dei diritti della donna” l’Asl di Avellino illuminerà di rosa i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tutela dei diritti della donna, a partire dal diritto alla salute, e per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere.

Presso il Presidio Ospedaliero “Frangipane” di Ariano Irpino e presso il Presidio Ospedaliero “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi è attivo il percorso rosa per il sostegno, a partire dal primo accesso al Pronto soccorso, per le donne vittime di violenza. Inoltre, presso il P.O. di Ariano è attivo anche il Centro di prima assistenza psicologica per le vittime di violenza e legate a dinamiche di addiction.

La giornata di oggi è anche l’occasione per ringraziare le donne in prima linea, dall’inizio della pandemia, nella prevenzione e nella lotta al coronavirus.