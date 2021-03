8 marzo: il messaggio dell'assessora Virginia Pascucci Festa della donna. Qui Grottaminarda

Nella giornata dedicata all'affermazione dei diritti della donna il comune di Grottaminarda non ha fatto mancare la propria partecipazione alla staffetta social “Tutti per la Parità”, organizzata dalla consigliera di parità e dalla Provincia di Avellino.

In rappresentanza dell'amministrazione comunale l'assessora alle pari opportunità Virginia Pascucci in collegamento dalla Fontana di San Tommaso, luogo scelto quale simbolo dell'emancipazione femminile poiché fino a qualche tempo fa le donne vi andavano a lavare il bucato a mano.

"Da allora tanta strada é stata fatta dalle donne grottesi, capaci e tenaci - ha affermato tra le altre cose l'assessora Pascucci - tant'è che oggi abbiamo un consiglio in perfetta parità di genere. Un duro lavoro quello per affermare il ruolo della donna nella società che però rischia di essere frenato dalla pandemia. I dati relativi all'occupazione femminile, alle violenze domestiche, al gap salariale, sono preoccupanti. Ma noi non ci fermeremo e proseguiremo nel percorso di sensibilizzazione verso una cultura di genere".

Ecco lo stralcio dell'intervento: https://www.youtube.com/watch?v=gAJckMQl15k&t=4s