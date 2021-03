"Basta con comportamenti irresponsabili, rispettate le regole" La rabbia del sindaco Antonio Tranfaglia

Nonostante la zona rossa in Campania, molti sindaci continuano ad assistere a comportamenti sconsiderati dei propri concittadini. E' il caso di Taurasi, dove il sindaco Antonio Tranfaglia con un post su facebook ha lanciato una dura reprimenda alla sua comunità. "Continuo ad assistere a comportamenti alquanto superficiali e irresponsabili. C’è ancora gente che non comprende quanto sia grave la situazione che viviamo. Invito tutti a collaborare per il bene comune. Il covid-19 è un nemico invisibile e perfido. La noncuranza è un suo grande alleato. Per piacere rispettiamo le regole".