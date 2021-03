Ariano guarda al futuro con fiducia e speranza: nasce Horeca Ecco come intendiamo rilanciare il territorio

Al primo posto la promozione e valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. Un'operazione che forse a prescindere dal delicato momento legato alla pandemia non è stata mai portata avanti con convinzione, costanza e determinazione. Ma ora è il momento giusto per scommettere sul futuro.

Nasce Horeca Ariano, un'associazione che racchiude le attività ricettive: hotel, ristoranti, bar, discoteche, b&b, agriturismi, pub e pizzerie. A scendere in campo sono commercianti e imprenditori.

"La crisi creata dalla pandemia - si legge nella premessa - è stato lo spunto per creare un gruppo whatsapp dove discutere ed affrontare le comuni problematiche del comparto Horeca di Ariano Irpino. Un gruppo composto da 80 attività accumunate dall'obiettivo di riprendere il proprio lavoro celermente e nella massima sicurezza per gli operatori e la clientela riappropriandosi degli spazi e della socialità bloccata in questo periodo. Dal gruppo whatsapp alla costituzione di un'associazione di categoria grazie alla determinazione di 11 imprenditori."

Obiettivi: "Promozione e sviluppo territoriale attraverso la promozione di eventi culturali ed enogastronomici e l'organizzazione di iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Tutela e rappresentanza degli interessi di categoria in sede istituzionale. Organizzazione di corsi di formazione per i propri iscritti che permettano un focus di approfondimento negli ambiti delle attività coinvolte allo scopo di sostenere una crescita qualitativa dei servizi offerti. Supporto e consulenza in merito alle opportunità riservate alle attività coinvolte."

L'appello: "Sostieni anche tu la nostra iniziativa. Se hai una partita iva riconducibile al comparto Horeca partecipa alla vira dell'associazione come socio ordinario. Se svolgi un'altra attività ma condividi i nostri punti programmatici diventa sostenitore delle nostra associazione. Ti aspettiamo."