La Carità: "70 mila euro non spesi per lo stadio Renzulli" Ariano. Fermi al palo i finanziamenti per il rifacimento delle tribune

"Finanziamenti fermi ai tempi del Covid. La triste realtà viene da Ariano Irpino, dove l’amministrazione comunale in carica, forse ignara di cosa ci sia nelle casse dell’ente, non ha ancora vagliato un’idea progettuale per la sistemazione del campo sportivo Silvio Renzulli per cui sono a disposizione 70mila euro."

E' quanto denuncia in una nota il gruppo dei Moderati per Ariano, capeggiati dal consigliere comunale Marco La Carità. Un sollecito che arriva da tutta la minoranza.

"Tale somma, derivante dal mutuo contratto con l’Istituto per il credito sportivo di euro 524.571,60, è destinata per implementare ulteriori interventi quali la sistemazione della recinzione, le barriere antitrauma e rinnovo degli spalti del campo sportivo Silvio Renzulli.

Il finanziamento, già autorizzato con credito sportivo con nota del dicembre 2017, potrebbe servire per dare una boccata di ossigeno all’imprenditoria locale e sistemare un’infrastruttura utile per l’avvio delle attività sportive prima della ripresa dei campionati minori per cui si attende la decisione della Lnd (Lega nazionale dilettanti), legata all’andamento epidemiologico. I Moderati per Ariano e la minoranza tutta attendono una risposta, la città di Ariano fatti concreti."