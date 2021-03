Frana un nuovo costone ad Ariano: ripristino in tempi record Ad essere interessata dallo smottamento ancora una volta l'ingresso della galleria Maddalena

Questa volta la frana ha riguardato il lato opposto della galleria Maddalena ma l'intervento di ripristino è stato talmente rapido che in pochi si sono accorti dell'accaduto.

E' successo stamane, di buon mattino e nell'orario di punta, quando parte di un costone è scivolato sulla statale 90 delle puglie rovesciando rami e detriti.

In pochissimo tempo un'impresa era già sul posto per mettere in sicurezza il versante in frana e rimuovere il terreno dalla carreggiata.

Lievi rallentamenti al traffico, nessun semaforo mobile questa volta e situazione ritornata subito alla normalità.