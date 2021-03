Protezione Civile Savignano Irpino: 14 nuovi volontari Realtà solida e collaudata. La soddisfazione del sindaco Fabio Della Marra

Il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra ha firmato 14 decreti di nomina per altrettanti nuovi volontari per lo più giovanissimi, confermando il dato di essere una delle realtà di Protezione Civile concretamente più attive in Irpinia.

È stato proprio il primo cittadino ad annunciarlo, esprimendo grande soddisfazione e ringraziando per l’impegno profuso in questi anni il responsabile del settore, il luogotenente Rocco Ciampone ed il giovanissimo coordinatore Pierluigi La Manna.

“Ormai il nostro Gruppo Comunale è una realtà solida ed affermata non solo a livello locale, ma anche regionale e nazionale, sono diverse le attestazioni di stima che sono pervenute a questo Comune per le attività svolte.

Ringrazio ancora il responsabile del settore Rocco Ciampone ed il coordinatore Pierluigi La Manna per il grande impegno che hanno e continuano a profondere in quello che fanno. Questi ragazzi rappresentano per noi un vero e proprio orgoglio cittadino."

La soddisfazione del coordinatore Pierluigi La Manna: "E' un grande ed importante risultato, quello raggiunto. Da oggi si andranno ad innestare nell’organico operativo altre 14 unità, raggiungendo così un complessivo di 26 volontari. Quando abbiamo iniziato questa avventura circa 6 anni fa eravamo in 5, abbiamo fatto tanto e condiviso ancora di più. Le amministrazioni comunali, in particolare il sindaco, ci hanno dato fiducia ed il responsabile Ciampone ci ha tracciato una strada ben chiara da percorrere.

Abbiamo raggiunto tanti obiettivi insieme diventando un punto di riferimento per la nostra comunità e non solo. L’emergenza Covid-19 paradossalmente ci ha avvicinati ancora di più, tra gioie e dolori costruendo una famiglia più che un gruppo. Il nostro intento è continuare a suscitare curiosità ed apprezzamento per quello che facciamo accrescendo così la cultura della Protezione Civile, andiamo avanti, continuando con i nostri progetti."