Contrada piange Giovanni. "4 morti in paese, siamo distrutti" Il sindaco De Santis: troppo dolore per la nostra comunità

Quattro morti in sole due settimane. Il tributo in vite umane nella lotta al Covid del Comune di Contrada ha il volto di quattro persone, particolarmente care alla comunità, che si sono spente in pochi giorni.

"Troppo dolore per tutti noi - commenta il sindaco Pasquale De Santis -. E' morto presso l'ospedale di Avellino il caro amico Giovanni Amatrudo per complicazioni conseguenti al Covid19.

Persona onesta e generosa, già dipendente in pensione del Comune, sarà da tutti ricordato per la sua allegria travolgente, la disponibilità verso il prossimo, l'attaccamento al lavoro e alla famiglia.

Contrada tutta rimane attonita e sgomenta, stringendosi intorno alla famiglia in un abbraccio ideale e sentito.

"L’animo umano è fragile ma forte al tempo stesso e presto si impara a convivere con il dolore e a non farsi sopraffare, ricominciando a vivere anche dopo gli eventi più drammatici".

Solo ieri era morta la signora Virginia, che era isolata a casa e lottava contro il coronavirus. Nelle due settimane precedenti altri due decessi.

"Mimmo e Luisa erano due abitandi di Contrada cari e amici di tutti - spiega De Santis -. Siamo straziati. Abbiamo perso tutti delle persone care. Nelle prossime ore proverò a rendere ancora più severe le regole anti contagio in paese. Invito tutti a rispettare la normativa per evitare un ulteriore diffusione del covid nel nostro paese".