"Stiamo ancora aspettando che avvenga un miracolo" L'appello da Camporeale-Pianerottolo-Difesa Grande ad Ariano Irpino al Comune

Situazione attuale, strada Camporeale-Pianerottolo-Difesa Grande: disastrosa. "Dopo una petizione al Comune dove si invitava il sindaco e tutta l'amministrazione, a darci risposta su cosa avevano intenzione di fare, sono passati circa 15 giorni ma nessuna intervento. Bel cambiamento, complimenti a tutto il comune di Ariano, continuate così che siete grandi."

E' quanto scrive un residente Antonio Corsano: "Non è bastato restare prigionieri in casa durente le ultime nevicate. Siamo a marzo ma temo che arriveremo anche in estate senza risolvere un bel nulla." Viene rivolto un applello urgente al sindaco e all'area tecnica del comune.

E dalla minoranza il consigliere comunale Giovanni La Vita fa sapere: "La questione sarà oggetto di trattazione nella prossima imminente seduta di question time."