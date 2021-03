Una lapide per tutte le vittime Covid ad Ariano Il messaggio del sindaco Enrico Franza

"Il 18 marzo dell’anno scorso i camion dell’esercito uscivano dalla città di Bergamo, trasportando le centinaia di bare dei defunti in attesa di sepoltura. Un’immagine, quella della lunga fila di camion in una marcia funebre, che rimarrà tra le più tristi e potenti che saranno impresse negli occhi di chi ha vissuto questa pandemia."

E' quanto scrive il sindaco Enrico Franza insieme all'amministrazione comunale in occasione della giornata nazionale in memoria di tutte le vittime Covid.

"Il 18 marzo 2020 la nostra Ariano era nel pieno dei giorni difficili della zona rossa a lottare contro questo enorme dramma. Oggi ci stringiamo in questo minuto di silenzio per ricordare le oltre 103 mila vittime italiane della pandemia e i nostri cari concittadini che non ci sono più. Se ne contano circa 40. A loro nei prossimi giorni verrà dedicata una lapide all'interno del cortile del Municipio."

Un pensiero affettuoso da parte dell'amministrazione comunale è stato rivolto ad un guerriero dell'emergenza Covid, il direttore sanitario dell'ospedale Frangipane Angelo Frieri le cui condizioni restano stabili nella loro gravità, nel reparto di rianimazione del Moscati di Avellino, dove è ricoverato a causa di un arresto cardiaco. La città di Ariano e l'Irpinia intera, prega affinchè possa superare questo momento così difficile.