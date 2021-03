Vaccini, l'hub di Grottaminarda ampliato con terza postazione Oggi si è immunizzato il personale della Polizia Penitenziaria

Sono riprese le attività presso il Punto vaccinale di Grottaminarda nell'Auditorium (ex Palestra) in via Francesco Flammia.

Ieri sono state vaccinate 112 persone, in particolare il personale scolastico, docenti ed assistenti materiali. Oggi si è proceduto con la vaccinazione delle Forze dell'Ordine tra le quali la Polizia Penitenziaria. Nei prossimi giorni si continuerà con la seconda dose per gli over 80 di Frigento, Grottaminarda, Sturno e Gesualdo.

Le operazioni di vaccinazioni si stanno svolgendo con ordine, nel massimo rispetto delle regole igieniche e del distanziamento, grazie al grande lavoro del personale sanitario dell'Asl, della Pubblica Assistenza Grottaminarda e degli Agenti della Polizia municipale di Grottaminarda.

Tra l'altro l'Amministrazione comunale ha provveduto ad ampliare la disponibilità del servizio attraverso un terzo "box vaccinale" in aggiunta ai primi due, migliorando la capacità del presidio per i prossimi mesi e questo conferma la validità della scelta di quegli spazi per insediare il Punto vaccinale.

Resta fermo l'invito ai cittadini che raggiungeranno il Centro di rispettare tutte le norme previste per la prevenzione.