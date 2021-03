Ariano, frane e contenziosi: non è possibile più attendere Appello urgente del Patto Civico, troppe strade rurali chiuse tra disagi e pericoli

"A causa degli eventi atmosferici di questo periodo, e dei conseguenti ed anche gravi fenomeni franosi, si è verificata la chiusura forzata di numerose strade rurali della nostra Città, il che sta creando disagi notevoli a tutti i cittadini, mettendo inoltre in pericolo la pubblica e privata incolumità." Lo scrive in una nota il Patto Civico.

"Riteniamo che in questo momento sia prioritario, reperendo le relative risorse in via di urgenza, ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate dal fenomeno.

Ci sarà tempo, in futuro, per individuare eventuali responsabilità di privati, responsabilità che però non vanno enfatizzate. E’ noto infatti che praticamente tutte le strade rurali di Ariano sono classificate come vicinali, ma la loro destinazione ad uso pubblico rende prioritaria la responsabilità del Comune nella loro manutenzione e nell’esercizio di ogni potere di vigilanza e di polizia, ed obbliga l’Ente ad intervenire immediatamente ed in via di urgenza nella loro manutenzione.

In altre parole - si legge sempre nella nota - non è possibile chiudere per settimane alcune strade in attesa di definire con i privati intese che possono richiedere tempi lunghi ed innestare perfino controversie giudiziarie.

Questo nell’immediato. In una prospettiva più di lungo periodo, invece - conclude la nota - va valutata l’opportunità di costituire i consorzi obbligatori tra Comune e privati previsti dalla legge n. 126/1958 “per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico”, definendo in modo chiaro e, soprattutto preventivo, quelli che sono i rispettivi obblighi dei soggetti privati e del Comune."

Per il raggiungimento di questi obiettivi il Patto Civico offrirà il proprio pieno contributo sia in commissione assetto del territorio che in consiglio comunale, che in ogni altra sede istituzionale.