Lutto in Irpinia.È morta Loredana Trocciola. "Ciao guerriera" Si è spenta a soli 54 anni la presidente dell'Ente Rosa

Lutto e cordoglio in Irpinia per la morte della Presidente dell'Ente Rosa, Loredana Trocciola, che si è spenta a soli 54 anni dopo una lunga e dolorosa battaglia contro il cancro. Giovane e amorevole madre, apprezzata docente, donna solare, combattiva e particolarmente attiva nel mondo dell''associazionismo per la prevenzione e lotta contro il cancro al seno, Loredana lascia un vuoto incolmabile nella vita di tanti, familiari, amici, parenti e nel mondo dell'associazionismo irpino più in generale, con cui aveva sempre voluto intessere relazioni preziose per la lotta al cancro.

Tra le sue ultime iniziative pubbliche, lo scorso dicembre, c'era stata la partecipazione a "Sette passi per un Sorriso", la seconda edizione della manifestazione benefica e solidale voluta dal dottore e senologo Carlo Iannace per questo Natale, che ha raccolto fondi per le associazioni bimbi affetti d'autismo e degenti del Pausilipon.

A Natale Loredana aveva voluto allestire nell'agorà dell'ospedale San Giuseppe Moscati, in occasione di "Sette passi per un sorriso", un albero rosso per ricordare i malati e malate metastatici. Nell'ospedale avellinese i tre colori dell'associazionismo in campo per la prevenzione , hanno brillato della forza di centinaia di volontari impegnati nella rete solidale degli screening sul territorio per la diagnosi precoce di tumori al seno.

Loredana negli anni aveva messo in campo con tenacia ed energia tantissime iniziative benefiche, partecipando ad ogni evento solidale per la prevenzione del tumore al seno.

Sono numerosi gli attestati di cordoglio che stanno scorrendo sul web a memoria di Lory, come amavano chiamarla in tanti." Sei andata via anche tu meravigliosa creatura. Sei stata una autentica e fiera guerriera", annota Cinzia Gambale della Proloco di Atripalda, con cui Loredana aveva organizzato numerose giornate di prevenzione e screening per la lotta al cancro.

"È un giorno doloroso, triste per tutti noi. Abbiamo perso una nostra amica, una donna forte che, con coraggio e determinazione, ha lottato sempre per se stessa e per la prevenzione del cancro al seno. Siamo riuniti tutti, con sentita vicinanza, intorno ai suoi familiari, alla sua adorata figlia - spiega il dottore Carlo Iannace-".

"La sua tenacia, la sua forza, il suo amore per la vita restano lezione preziosa per ogni donna - annotano le donne Amdos e Amos - ma il cancro è una brutta bestia. E, alla fine di una lotta ad armi pari, ha avuto il sopravvento. Loredana non fe l'ha fatta.Lei che ha combattuto fino all'ultimo, fino ad oggi. Un cammino segnato dal dolore ma anche da tanta speranza. La vita è così: fragile, preziosa e imprevedibile. Una preghiera per te Loredana da parte di tutti noi Amos Valle del Sabato".

"Sei stata una guerriera. Mancherai. Mancherà il tuo esempio", scrive Nancy Palladino.

'Il tumore ti ha portato via, ma non ha sconfitto la bellezza della tua persona. Per te e per tante altre continueremo nelle gostre giornate di prevenzione.Ciao Loredana ti ricorderemo sempre con affetto". Annota Lello Labate presidente della Proloco Atripalda.