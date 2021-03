"Ciao Lory. Porteremo avanti i tuoi progetti e l'Ente Rosa" Domani i funerali. Il ricordo del senologo Carlo Iannace

Si terranno domani, mercoledì 24 marzo, i funerali di Loredana Trocciola presidente dell'associazione Ente Rosa, morta a soli 54 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Loredana si è spenta all'Hospice di Solofra e sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno raggiungendo i suoi cari da tantissime donne operate al seno, che con lei hanno costruito e realizzato importanti progetti di prevenzione del tumore al seno. A ricordarla il senologo Carlo Iannace, con cui Loredana ha sempre voluto collaborare per mettere in campo preziose iniziative di prevenzione e cura del cancro al seno.

"È un giorno doloroso, triste per tutti noi. Abbiamo perso una nostra amica, una donna forte che, con coraggio e determinazione, ha lottato sempre per sé stessa e per promuovere la prevenzione del cancro al seno. Siamo riuniti tutti, con sentita vicinanza, intorno ai suoi familiari, alla sua adorata figlia - spiega il dottore Carlo Iannace-".

L'intera comunità delle donne operate al seno oggi piange un'amica, una vera guerriera.La ricorderemo sempre per quella sua forza e delicatezza. Era fiera, autorevole e determinata nell' affrontare temi difficile che nessuno vuole ne affrontate di cui spesso non si vuole parlare - spiega Iannace-.

Porteremo avanti i suoi progetti e soprattutto la sua associazione Ente rosa.

Non dimenticheremo mai i suoi ricci d'oro e il suo sorriso non scalfito dal dolore. Ciao Lory".

I funerali si terranno domani a mezzogiorno nella chiesa di San Felice in Tavernola San Felice. La salma sarà tumulata nel cimitero di Castelvetere sul Calore.