Terremoto, scossa 3.2 tra Irpinia e Basilicata Il professore Festa: entità della scossa lieve

Terremoto di Magnitudo 3.2 tra Irpinia e Lucania con epicentro a Castelgrande (PZ), alle ore 19.50. "Il terremoto è avvenuto nella porzione meridionale del segmento di faglia principale che ha generato il terremoto dell'Irpinia del 1980 spiega il professore di Fisica e Atmosfera dell'Università Federico II di Napoli, Gaetano Festa -.

L'intensità dello scuotimento per il terremoto è stata di magnitudo M 3.2 ed è stato registrato stasera nell'Appennino Campano - Lucano - Castelgrande (PZ) , ore 19.50. L'intensità del moto del suolo è stata debole (II-III) in un'area di raggio 15 km intorno all'epicentro dell'evento.

Non risultano al momento danni a cose o persone. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, che indica come orario le 19:50. In zona nei giorni scorsi c'erano state altre scosse: il 16 marzo di magnitudo 1.5 a Colliano (Salerno), il 25 febbraio di 1.1 a Castelgrande (Potenza) e il 18 febbraio di 1.5 a Valva (Salerno); anche nei casi precedenti non erano stati fortunatamente registrati danni.

L'epicentro dell'evento tellurico questa sera è stato individuato tra la Basilicata e la provincia di Salerno. Ecco l 'elenco di alcuni dei comuni interessati: Colliano, Muro Lucano, Ricigliano, Valva, Pescopagano,

Sant'Andrea di Conza, Contursi Terme, Senerchia, Conza della Campania, Calabritto, Caposele, Teora, Ruvo del Monte, Caggiano, Sicignano degli Alburni,

Cairano.