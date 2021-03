Pubblica Assistenza Scampitella: confermata la presidenza Rieletto all'unanimità il presidente Generosa Rigillo

Rieletto all'unanimità il presidente della Pubblica Assistenza Scampitella Odv Generosa Rigillo, persona dalle grandi doti umane, qualificata, esperta e professionalmente preparata. Ad eleggerla sono stati i consiglieri. Un impegno maturato sul campo. Ed è il giusto premio per il lavoro svolto fino ad oggi, soprattutto durante l'emergenza Covid-19.

Il consiglio direttivo che ha provveduto all’elezione dei nuovi vertici si è svolto in associazione alla presenza della commissione elettorale, presidente di commissione Gianfranca Intenso, accompagnato da Gerardo Rigillo e Maria Patetta come consiglieri ai quali l’associazione ha rivolto un grande ringraziamento per il lavoro svolto e portato a conclusione.

I quattro anni di mandato del presidente vedono una Pubblica Assistenza in salute con 60 soci, volontari impegnati nelle varie attività.