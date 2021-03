Iannone dona a Panacea uova e colombe per i bambini Gesti di solidarietà in vista della Pasqua ad Ariano Irpino

Ha consegnato nelle mani di Carol Lo Conte attivissima volontaria dell'associazione Panacea, colombe e uova pasquali da distribuire ai bambini.

A compiere il bel gesto di solidarietà Gerardo Iannone. E' stato egli stesso a recarsi personalmente in un supermercato ad acquistare i doni pasquali da donare in beneficenza. Lo scorso anno lo stesso Iannone si era reso protagonista di un gesto analogo oltre ad aver distribuito aiuti alle famiglie in piena pandemia.

"L'ho fatto col cuore, non devo aggiungere altro - ci dice Gerardo - per i bambini questo ed altro, desidero augurare una serena pasqua alle famiglie meno fortunate e ringraziare i tanti volontari impegnati ogni giorno al fianco di chi è in difficoltà."

L'associazione Panacea attraverso la responsabile Maria Spina Pratola ringrazia Iannone per il gesto di solidarietà rivolto ai bambini.