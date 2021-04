Ad Ariano Irpino nasce la "Fondazione Franco Lo Conte" Esattamente un anno fa la triste scomparsa a causa del Covid

"Oggi 2 aprile 2021: un anno fa è venuto a mancare a causa del Covid-19 il nostro Franco, che vive e

vivrà sempre nel nostro cuore come, ne siamo certi, in quello di tantissimi amici che hanno condiviso con lui un tratto della sua e delle loro vite." E' quanto scrivono i familiari in una nota.

"Franco, e noi con lui, continuerà nelle azioni che lo hanno visto protagonista per tantissimi anni, proiettate al bene comune, allo sviluppo dei luoghi dove viveva, della sua provincia e delle rispettive comunità.

Vogliamo farlo, noi familiari insieme a tutti gli amici che vorranno partecipare, attraverso la “Fondazione Franco Lo Conte” che, annunciamo, andremo a costituire formalmente nei prossimi giorni. La Fondazione opererà svolgendo attività di promozione ed utilità sociale, promozione dello sviluppo culturale ed economico delle comunità locali, opere di bene."