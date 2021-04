Ariano: resta chiuso il cimitero nel lunedì dell'angelo Ordinanza del sindaco. Regolare invece la raccolta dei rifiuti

Resterà chiuso anche oggi, così come accaduto ieri il cimitero ad Ariano Irpino L'ordinanza sindacale è stata disposta, per la salvaguardia della salute pubblica. La disposizione firmata dal sindaco Enrico Franza è stata emanata nel rispetto delle misure per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19.

ll Comune inoltre informa la cittadinanza che oggi lunedì 5 aprile 2021, festività di Pasquetta, verrà regolarmente effettuata la raccolta dei rifiuti della frazione organica e dell’indifferenziato, come da calendario: indifferenziato ed umido nel centro storico e umido nei rioni periferici.