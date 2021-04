Ariano live pasquetta 2021: ecco il programma della giornata L'evento avrà inizio alle ore 10.00 e terminerà alle ore 23.00 di oggi lunedì 5 aprile 2021

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino, nell'ambito delle azioni inerenti le politiche culturali, per lo spettacolo e la promozione del territorio, presenta l'evento "Ariano live Pasquetta 2021".

L'evento avrà inizio alle ore 10.00 e si concluderà alle ore 23.00 di oggi lunedì 5 aprile 2021, in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Ariano Irpino.

L'amministrazione comunale: "Esprimiamo tutta la nostra gratitudine alle associazioni, ai singoli artisti e alle personalità di fama nazionale ed internazionale che hanno aderito all'iniziativa.

La partecipazione, così significativa, mostra il segno della volontà comune di reagire e di condividere l'idea di un futuro sentito come realmente nostro. Ci auguriamo che questo evento costituisca un segnale che porti la nostra città e il territorio tutto a ripartire con maggior determinazione e voglia di riscatto, anche e soprattutto per il mondo della cultura e delle arti, spesso considerati secondari.

La nostra storia, e ciò che ci identifica, passa da quel che siamo e che siamo stati. Questo il nostro punto di forza.

Il programma della giornata:

Ore 10.00

Interverranno:

Il sindaco Enrico Franza, il vescovo Sergio Melillo, l'assessore alle politiche giovanili e promozione del territorio Veronica Tarantino

Parteciperanno all'evento:

Videomessagio Tommaso Paradiso, '"Poesia Palliativa, L'effetto curativo della poesia", a cura dell'associazione Tempra edizioni.

Gli auguri di Massimo Bonetti, Claudio Botosso, Brigitta Boccoli e Gianni Pagliazzi, a cura dell'Ariano Film Festival

"Al piano: Ezio Di leso" video contributi repertorio. "Tanti auguri da tutti noi", a cura della Pastorale Giovanile Ariano Lacedonia. "Boomerang street band", la prima Street Band EtnoFunky d'Irpinia. "Al sassofono Luigi Giardino and string quintett", video contributo dall'Auditorium Perdotti di Pesar. Videomessagio del Maggiore solista delle Frecce Tricolori, Massimiliano Salvatore

Ore 12.00

Ghemon, a cura di Maria Caro. "Il covid non ferma la musica", a cura dell'associazione Music on. (Esibizioni teatrali e musicali di allievi e docenti della scuola). "Alice in Chains Rooster", voce Daniela Santoro e basso Giuseppe Negri. "Trio Mèlange", voce Serena Impara, chitarra. Antonio Siciliano e percussioni Nicola Pucci

"Facimuci ruj cunti" - Letture dialettali, a cura di Luigi Pietrolà, Giovanni Montebello, Mario Roviello. e "lo vulesse truvà pace" di Eduardo De Filippo nell'ambito del laboratorio "Il teatro attraversa la storia". Introducono: Gabriele Ferrara e Desiree. Risolo, a cura dell'associazione Imagine to help onlus di Rossana Marra. "Ariano in fabula", a cura dell' associazione CulturAttiva, racconta Raffaella Zecchino. "Il meglio della Compagnia SulReale", spezzoni video delle migliori commedie portate in scena dalla Compagnia SulReale

Ore 17.30

"Luigi e Pasquale Grasso live streaming", a cura di Antonio Big wave. "Canzoni d'autore" Folco Sbaglio, a cura di Fabrizio Procopio. "Replay Cocktail Music" - Tutorial Bartender, a cura del Replay Cocktail Lab.

Ore 19.00

Dj Panko "Dj set World", a cura dell'associazione Red Sox Live Dj Nicola Coppola Jim Rushan e Andrea Manganiello Dj set. Il Forum della gioventù con dj Andreano. Mirko Borriello e Giò Graziano dj set Joy Event Dj set VoidAster Andrea Grasso. Ulteriori contributi video a cura dei videomaker: Marco Peluso e Luciano Giorgione. (La foto dall'alto è di Luciano Giorgione e Francesco Fiorellini).