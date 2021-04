Riaperta la villa comunale ad Ariano dopo il lungo stop Ma resta altissima la vigilanza contro gli assembramenti

Dopo un lungo periodo di stop è stata riaperta la villa comunale di Ariano Irpino. Il provvedimento di chiusura firmato dal sindaco Enrico Franza si era reso necessario a seguito dell'ordinanza regionale del governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Alle forze dell'ordine il compito di verificare eventuali assembramenti e mancato rispetto delle regole all'interno del parco. Per gli amanti della consueta camminata è un sospiro di sollievo. Villa che in questo periodo di chiusura è stata interessata da una serie di interventi da parte degli operai della Comunità Montana Ufita. E i risultati sono ben visibili lungo i viali.

Interventi di bonifica ambientale sono in atto in diverse aree verdi della città, come Piano della Croce e Pasteni. In campo gli operai del comune su disposizione dell'area tecnica.

Da domani 7 aprile l'accesso al pubblico presso gli Uffici comunali e l'attività di ricevimento è consentita solo previo appuntamento e prenotazione da richiedersi telefonicamente con modalità telematica accedendo a contatti istituzionali durante il seguente orario:

Area tecnica: lunedì mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 lunedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30-

Area finanziaria: lunedì mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30 giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Area amministrativa, anagrafe stato civile: Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00 martedì - giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Ufficio protocollo: Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 martedì - giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00

Polizia municipale: Tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00. L'accesso dell'utenza negli uffici pubblici dovrà essere consentita nei soli casi necessità.