Rifiuti in via Fontana Cesaro: area bonificata in valle ufita Il Comune di Grottaminarda ringrazia la società autostrade

Ripulita dai tutti i rifiuti l'area prospiciente la A16 in via Fontana Ceraso. È stata proprio la società autostrade spa, proprietaria del suolo, ad operare la bonifica dopo essersi interfacciata con il Comune di Grottaminarda. Nonostante le tante segnalazioni, l'interessamento della stampa ed il cartello di divieto di abbandono dei rifiuti apposto proprio dal comune di Grottaminarda l'area ha continuato a rappresentare il bersaglio per gli incivili di turno che vi hanno abbandonato ingombranti, Raee e sacchetti di immondizia. Di recente poi, un incendio di probabile origine dolosa, aveva reso tutto quanto accumulato "rifiuti speciali".

L'auspicio adesso è che lo scempio non si ripeta. Accorato appello al senso civico da parte del vicesindaco, assessore all'Ambiente, Marcantonio Spera:

«Un doveroso ringraziamento alla società autostrade che ha risposto alle segnalazioni dei nostri organi preposti ed ha bonificato l'area divenuta indegnamente una discarica. Ora l'invito ai cittadini è al buon senso per mantenere questo stato di ordine e pulizia, affinchè non torni il degrado in via Fontana Ceraso. Non vi è alcuna ragione logica per sversare l'immondizia lungo le strade e nelle campagne visto che ogni famiglia è servita dalla raccolta "porta a porta" e che è attivo anche il servizio di ritiro degli ingombranti da parte di IrpiniAmbiente».