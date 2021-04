Ariano, riparte il contratto di servizio con Irpiniambiente Termina la procedura di revoca della sub concessione del servizio alla De Vizia Transfer

Termina la procedura di revoca della sub concessione del servizio alla De Vizia Transfer e riparte il contratto di servizio con Irpiniambiente.

E' quanto stabilito dal vertice tenutosi ad Avellino a cui hanno preso parte il presidente della provincia Domenico Biancardi, il numero uno dell'Ato Valentino Tropeano, il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, il suo vice Carmine Grasso, l'amministratore unico di Irpiniambiente Antonio Russo e il direttore generale Armando Masucci. Si torna al punto di partenza e cioè al contratto stipulato con la società nel 2019. Un provvedimento giudicato positivo dalla minoranza, la quale aveva chiesto la revoca del sub appalto.

A farsi portavoce del disagio dei lavoratori di Irpiniambiente e a difendere i loro diritti era stato in primis il consigliere comunale di Greci Carmelo Cicchella portando avanti una vera e propria battaglia nel segno della legalità. "Oggi in qualità di amministratore di altra assise comunale mi ritengo soddisfatto per i tanti obiettivi raggiunti ma soprattutto felice di aver restituito quella giusta dignità a tutti quei dipendenti di Irpiniambiente che torneranno a lavorare nella città di Ariano Irpino." Una vicenda seguita con la massima attenzione dal compianto Anselmo La Manna.

Sarà importante ora tracciare una linea di azione futura: riorganizzare l'intero servizio sul territorio, incrementare la raccolta differenziata, eliminare le criticità legate al pessimo funzionamento delle isole ecologiche attualmente sporche, disordinate e carenti di cassonetti ed infine l'istituzione di un numero verde per la segnalazione delle varie inadempienze e una app per le nuove modalità organizzative.