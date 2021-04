"Grazie a chi mi ha rialzato da terra, finalmente" E fu così che il cassonetto di contrada Manna venne rimosso ad Ariano Irpino dopo tanti appelli

Rimosso dopo mesi di sollecitazioni e appelli caduti nel vuoto, il cassonetto capovolto davanti all'isola ecologica di contrada Manna ad Ariano Irpino. Di lui ce ne eravamo occupati mercoledì scorso con questo articolo: https://www.ottopagine.it/av/daicomuni/252027/rialzatemi-e-portatemi-via-da-qui.shtml. E' stato Rosario Vernacchia, un operaio solerte e generoso, come il nome che portava suo padre, giardiniere modello, scrupoloso e severe della villa comunale a risolvere questa vicenda caricandolo su un mezzo comunale. Eliminato un primo scempio. Ora resta il disordine di un'isola sudicia e mal tenuta. Un'area che soprattutto nel fine settimana diventa, il luogo ideale per sversare rifiuti di ogni genere da persone provenienti anche da fuori. Quella delle isole ecologiche è una delle emergenze da affrontare con immediatezza da Irpiniambiente e Comune. Oltre a Torreamando non vanno dimenricati gli altri punti critici: Santa Maria a Tuoro, Tesoro, Serra e Cimitero. E' una questione di decoro urbano, difesa dell'ambiente e soprattutto di carattere igienico sanitaria.