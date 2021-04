Covid, continua la strage. Muore 74enne di Avellino Il quarto decesso in poche ore al Moscati. Ieri sera una vittima al Frangipane

Domenica tragica in Irpinia dove sono state cinque le vittime del coronavirus. È deceduto, nella notte del 10 aprile, nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive dell’Azienda Moscati, un paziente di 74 anni di Avellino, ricoverato dal 4 aprile.

Solo poche ore prima erano deceduti nel Covid Hospital dell’Azienda Moscati, tre pazienti: una donna di 59 anni di Avellino, ricoverata dal 17 marzo e in terapia intensiva dal 24; una paziente di 64 anni di Roccabascerana (Av), ricoverata dal 15 marzo e in terapia intensiva dal 22; un paziente di 91 anni di Taurasi (Av), ricoverato dal 4 aprile in terapia subintensiva. Ieri sera al Frangipane è morta una donna di 66 anni di Ariano.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati risultano ricoverati 76 pazienti: 10 in terapia intensiva, 29 nelle aree verde e gialla del Covid Hospital, 10 nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza, 13 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 6 nell’Unità operativa di Geriatria e 8 nel plesso ospedaliero di Solofra.