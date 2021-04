"Ho una buona notizia: 23 i guariti dal covid. Forza Calitri" Il sindaco di Calitri: ma siate sempre prudenti, il covid è in agguato

"Eccellente notizia : 23 concittadini negativizzati, in tutto 125.

Una persona, purtroppo, è risultata posiitiva.

Le auguro buona salute.

Manteniamo il distanziamento fisico, indossiamo le mascherine e laviamo spesso le mani. Il virus è sempre in agguato". Così il sindaco Michele Di Maio annuncia le guarigioni a raffica in paese. Proprio la comunità di Calitri era stata interessata da un cluster da Covid ma nelle settimane passate, ma la situazione è progressivamente migliorata . Nel bollettino sanitario la comunità calitrana conta 38 positivi e due decessi. Un bilancio destinato a migliorare ma il sindaco invita gli abitanti alla prudenza per evitare il ritorno del contagio a catena in paese.